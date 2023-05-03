Экономика

Арендные фермы хотят массово возводить в России

На сельскохозяйственных землях, которые расположены рядом с крупными городами, предложили строить фермерские хозяйства для сдачи их в аренду предпринимателям. Инициативу в Минстрой и Минсельхоз направила федеральная компания «Этажи».

Как пояснили в компании, мера нужна для развития отечественного сельского хозяйства, привлечения людей в сферу и возведения доступного и востребованного жилья, сообщают «Известия».

Также в числе предложений риелторов — создание управляющих компаний, которые будут в том числе заниматься сбытом продукции фермеров.

«В России необходимо расширять и развивать новые механизмы государственно-частного партнерства, в том числе и в сфере сельского хозяйства», — сказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Это хорошая инициатива с точки зрения процесса реурбанизации (когда люди уезжают из городов), сказал депутат Госдумы от фракции ЛДПР Станислав Наумов.