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Экономика

Новый образовательный проект стартует для молодых предпринимателей в Псковской области

10.05.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

Новый образовательный онлайн-проект «Мой бизнес. Первое дело» Минэкономразвития запускает совместно с VK и «Деловой средой» 10 мая. Его цель — помочь новичкам запустить свой бизнес и научиться успешно его развивать. Работа ведется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального правительства.

Программа продлится 10 недель. За время обучения участники совместно с наставниками пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана.

Опытные эксперты расскажут начинающим предпринимателям, как найти идею, собрать команду и использовать диджитал-инструменты с максимальной пользой для бизнеса. В программу будут интегрированы консультации от сотрудников центров «Мой бизнес» о мерах государственной поддержки и возможности получить грант для молодых предпринимателей в размере до 500 тысяч рублей.

Вместе с наставниками участники смогут выбрать форму предпринимательской деятельности и зарегистрировать бизнес, а также подготовят проект, с которым можно претендовать на господдержку.

«Проект "Мой бизнес. Первое дело" совместил возможности государственной инфраструктуры, образовательных и онлайн-проектов. Сама программа реализуется в удобных для молодежи форматах и на привычных платформах», — подчеркнула заместитель Министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Обучение будет проходить в три этапа, во время которых состоятся вебинары и практические занятия. Трансляции лекций и общение с наставниками будут проходить на платформе «Деловой среды». По вопросам участия в программе можно уточнить в псковском центре «Мой бизнес» по тел. 8(8112) 331337. Более подробная информация о программе представлена по ссылке.

Теги: #предпринимательство #мой бизнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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