Экономика

Клубные карты на фитнес в Псковской области стали дешевле на 11%

Клубные карты в фитнес-клубы в Псковской области в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года подешевели на 11,3%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Из услуг более всего выросли цены: на поездку на отдых в Египет – на 65,5%, поездку на отдых в ОАЭ – на 57,1%, проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования – на 39,3%, годовой полис КАСКО – на 36%, полет в салоне экономического класса самолета – на 32,7%.

Из бытовых услуг значительнее других подорожали: установка натяжного потолка – на 8,5%, мойка легкового автомобиля – на 7,8%, поставка набоек – на 7,4%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось: на клубную карту в фитнес-клуб – на 11,3%, поездки в отдельные страны Средней Азии – на 9%, билет в кинотеатры – на 4,5%, проживание в гостинице 3* – на 4,3%.

Из бытовых услуг подешевела печать цветных фотографий на 1,8%.

Из цен производителей в марте 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года в наибольшей степени выросли тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом – на 8,1%. Цены производителей сельскохозяйственной продукции увеличились на 5,5%, цены на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – на 3,3%, цены производителей промышленных товаров – на 1,9%.