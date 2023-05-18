Экономика

Сотрудники «ПсковАгроИнвест» выполнили посевные работы на 80%

Сотрудники ООО «ПсковАгроИнвест» выполнили посевные работы на 80%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: ООО «ПсковАгроИнвест»

«Хочется рассказать о посевных работах нашей компании, которые уже выполнены на 80%. ООО "ПсковАгроИнвест" обрабатывает более 8000 га земли, которые находятся не только в Псковском районе, но и в Порховском, и в Пыталовском», - рассказали в компании.

Уже посеяно:

1000 га ячменя,

500 га гороха,

700 га рапса,

600 га кукурузы.

«Также продолжается высев однолетних и многолетних трав. В полях уже можем наблюдать всходы озимой пшеницы, которой посеяно более 2600 га», - добавили в ООО «ПсковАгроИнвест».