Экономика

Доходы бюджета Пскова на 2023 год уменьшились почти на 150 млн рублей

Доходы бюджета Пскова на 2023 год уменьшились на сумму 148,4 млн рублей. Соответствующее решение депутаты Псковской городской Думы приняли в ходе очередной 11-й сессии сегодня, 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета города за первый квартал 2023 года. Доходы за этот период составили 1,2 млрд рублей или 17,1% от плановых назначений, расходы были профинансированы на 16,6% от плановых назначений.

По сравнению с первым кварталом 2022 года в целом доходы бюджета Пскова увеличились на 4,7%, расходы - на 4,3%.