Экономика

Иностранные журналисты увидели запуск производства нового вида БОПЭТ-пленок на заводе «Титан-Полимер»

Журналисты из Китая, Саудовской Аравии, Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана и Республики Беларусь увидели запуск производства нового вида БОПЭТ-пленок на заводе «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Событие произошло в рамках пресс-тура, организованного правительством Псковской области при поддержке МИД России.

На протяжении нескольких месяцев на предприятии продолжается выпуск тестовой продукции, настройка оборудования и постепенный выход на запланированную производственную мощность.

«Обычно тестовый запуск новых образцов проводится в закрытом режиме, но мы решили наглядно показать журналистам как именно происходит запуск новой продукции, ничего не скрывая», - рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Во время экскурсии представители иностранных СМИ увидели своими глазами технологический процесс производства пленки, посетили зоны продольной и поперечной вытяжки и побывали в операторной, откуда управляется процесс производства.