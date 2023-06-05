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Экономика

Иностранные журналисты увидели запуск производства нового вида БОПЭТ-пленок на заводе «Титан-Полимер»

06.06.2023 15:18|Псков

Журналисты из Китая, Саудовской Аравии, Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана и Республики Беларусь увидели запуск производства нового вида БОПЭТ-пленок на заводе «Титан-Полимер». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Событие произошло в рамках пресс-тура, организованного правительством Псковской области при поддержке МИД России. 

На протяжении нескольких месяцев на предприятии продолжается выпуск тестовой продукции, настройка оборудования и постепенный выход на запланированную производственную мощность.

«Обычно тестовый запуск новых образцов проводится в закрытом режиме, но мы решили наглядно показать журналистам как именно происходит запуск новой продукции, ничего не скрывая», - рассказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

 

Во время экскурсии представители иностранных СМИ увидели своими глазами технологический процесс производства пленки, посетили зоны продольной и поперечной вытяжки и побывали в операторной, откуда управляется процесс производства.

Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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