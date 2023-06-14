Экономика

Перестроить экономику России быстро невозможно и не нужно — глава Сбера

Российская экономика очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Я говорил о том, что возможен такой сценарий ("Труба на восток" - ред.), и он, конечно же, все равно остается. Российская экономика вообще очень сильно интегрирована в мировую экономику, и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно. Мы производим целый ряд товаров в таком количестве, что на внутреннем рынке их невозможно освоить. Поэтому, конечно же, мы будем оставаться экспортно ориентированной страной», - приводит слова главы Сбербанка РБК.

По его мнению, открытым остается вопрос, насколько Россия сможет использовать потенциал внутреннего спроса, в частности, освободившегося после ухода поставщиков с рынка.

«Правительство, надо отдать должное, делает сегодня многое для того, чтобы стимулировать производство местных локализованных уже поставщиков товаров и услуг. Но на коротком периоде времени это оценить достаточно сложно. Если эта политика будет развиваться, то мы будем иметь одновременно с разворотом экспорта с Запада на Восток все-таки стимулирование развития внутреннего производства, причем не только товаров, но и услуг», - добавил Герман Греф.