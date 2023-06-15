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Экономика

Свежесрезанные цветы в Псковской области подешевели на 5%

15.06.2023 11:48|ПсковКомментариев: 0

Цены на свежесрезанные цветы в Псковской области в мае снизились на 5,1%. В целом цены в регионе выросли на 0,4% (по России – на 0,3%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата. 

Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на зубную пасту – на 8,3%, санитарно-гигиеническую маску – на 3,6%, бумажные столовые салфетки – на 2,4%. Ниже стали цены на туалетную бумагу – на 3,2%.

Выросли цены на такие непродовольственные товары, как жидкие чистящие и моющие средства – на 7,8%, пену для бритья – на 5,9%, крем для рук – на 5,4%, ткани платьевые из искусственного и синтетического шелка – на 4,4%.

В то же время на 5,8% подешевели электрочайники и детские автомобильные кресла . Цены на плиты ДСП и ОСБ снизились на 5,6%, электроутюги – на 5,4%, свежесрезанные цветы – на 5,1%.

Напомним, инфляция в мае в Псковской области составила 1,97% (на все товары и услуги), базовая инфляция - 1,28%.

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Теги: #Цены #Псковстат #цветы
Источник: Псковская Лента Новостей
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