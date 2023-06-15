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Экономика

«Сбер» провел первую сделку передачи ЦФА на золото третьим лицам

15.06.2023 15:55|ПсковКомментариев: 0

«Сбер» заключил первую сделку передачи цифровых финансовых активов (ЦФА) третьим лицам на собственной платформе, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, протестировав сделку по передаче ЦФА третьим лицам, «Сбер» реализовал полный жизненный цикл сделок ЦФА на золото на собственной платформе — от выпуска цифровых финансовых активов, их приобретения и погашения до передачи между юрлицами, пишет РБК.

Попов отметил, что реализация этой сделки дает рынку импульс к созданию вторичного оборота ЦФА на золото. Следующим этапом станет обеспечение ликвидности активов на вторичном рынке, добавил зампред Сбербанка.

ЦФА на золото — это ЦФА на денежные требования, цена и объем обязательств по которым зависят от динамики цен на золото. Эмитентом ЦФА выступил «Сбер», первичным инвестором стал разработчик ПО «АУРУМСОФТ РУС». Предприятие передало активы холдингу «МПК ГРУПП», занимающемуся добычей рассыпного золота на территории Республики Алтай.

О первой сделке с ЦФА на золото «Сбер» отчитался полгода назад. Инвестором по сделке тогда стал холдинг «Сольфер», занимающийся трейдингом и переработкой металлов, а также производством ювелирных изделий.

Рынок цифровых финансовых активов в России только начал развиваться. По мнению главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, выпуск ЦФА может активизироваться после запуска цифрового рубля.

В то же время власти изучают возможность использования ЦФА в международных платежах для обхода санкций. ЦБ уже запланировал провести эксперимент по таким расчетам.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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