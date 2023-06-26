Экономика

Размер госдолга Псковской области приблизился к 21 млрд рублей

Объем государственного долга Псковской области (бюджетные кредиты) по состоянию на 1 июня 2023 года составил 20 млрд 858 млн 766 рублей 40 копеек. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина России.

По состоянию на 1 мая госдолг региона составлял 20 млрд 15 млн 6 тысяч рублей 60 копеек. Таким образом госдолг Псковской области за месяц вырос на 843,7 млн рублей.

Источник: Минфин РФ

Напомним, в прошлом году губернатор Михаил Ведерников в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщал о том, что Псковская область полностью избавилась от коммерческих кредитов размером 16,2 млрд рублей, их заменили бюджетными.