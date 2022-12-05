Экономика

Псковский губернатор просит правительство РФ списать часть бюджетных кредитов региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников просит правительство РФ списать часть бюджетных кредитов региона. Об этом он заявил в программе «Обратный отсчет» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По госдолгу мы работаем. В этом году благодаря решениям президента и поддержке правительства, Псковская область полностью избавилась от коммерческих кредитов размером 16,2 млрд рублей. Они были заменены на бюджетные кредиты. Я сейчас активно работаю с правительством, и прошу хотя бы часть бюджетных кредитов списать», - прокомментировал глава региона.

Глава региона отдельно отметил, что на Псковской области очень большая нагрузка в связи с тем, что регион не все затраты компенсировал по пандемии, также на это наложилось отмена программ приграничного сотрудничества и многое другое. «Пока жесткого отказа не получили», - добавил он.

По словам Михаила Ведерникова, Минфин РФ принял предложение региона по корректировке методики расчета дотаций для Псковской области и со следующего года это решение будет реализовано и порядка 1,5-2 млрд рублей «в позитиве почувствует регион».