Экономика

Спрос на работников сельского хозяйства будет расти еще несколько лет — Сергей Вострецов

Спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства будет расти еще несколько лет, поскольку импорт сокращается, и российские производители занимают освободившиеся ниши. Такое мнение глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов выразил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«То, что увеличивается количество рабочих мест в сельском хозяйстве, говорит о том, что эта отрасль развивается. Российский рынок большой, но ему есть, куда расти, он недонасыщен, будет расти не год, не два, а несколько лет. Санкции ожесточаются, импорт прекращается, и наши производители занимают все ниши, которые только можно занять. Это можно только поприветствовать», - сказал Сергей Вострецов.

Однако причин снижать заработные платы в сельском хозяйстве глава объединения СОЦПРОФ не видит. Он отметил, что продукты сильно не дешевеют, поэтому снижение заработных плат может свидетельствовать, в том числе, о желании получить сверхприбыль. Однако если же сельхозтоваропроизводители и правда работают себе в убыток, подчеркнул Сергей Вострецов, государство должно озаботиться этим вопросом и предоставить им субсидии.

«Если не хватает в сельском хозяйстве ресурсов, и они работают себе в убыток, надо трясти государство, пусть дотациями занимается. Продовольственная безопасность — это один из столпов для страны, любая страна вкладывает в продовольственную безопасность ресурсы и дотирует. Если этого недостаточно, если люди гонятся за сверхприбылью и пытаются три шкуры с народа снять, надо посмотреть за этими людьми. А надо ли таких людей держать в руководстве бизнеса? Может, они искусственно создают проблему, может, они враги?» - предположил Сергей Вострецов.

Он также заметил, что в России специалистов в сфере сельского хозяйства в необходимом количестве не готовили десятилетиями, а сегодня, раз эта отрасль находится на подъеме, необходимо увеличить пропаганду фермерства и сельского хозяйства.

«Нужно как-то разворачивать образ жизни, показывать что сельское хозяйство, деревня — это очень круто», - выразил мнение Сергей Вострецов.

Он напомнил о ситуации с дефицитом продовольствия в 90-е, когда многие занялись выращиванием картофеля, кур, и смогли более мягко пережить непростые времена.

«Людей надо стимулировать создавать больше частных подворий, фермерских хозяйств», - призвал Сергей Вострецов. Он также добавил, что и сам недавно обзавелся теплицей.

«Учитывая техногенные риски, которые существуют, Россия выгодно отличается от многих стран, потому что у нас земля есть, но надо население в деревни перевозить», - заключил лава объединения СОЦПРОФ.