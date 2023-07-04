Экономика

Владимир Кузь: Снижение зарплат в сельском хозяйстве — временная мера

Снижение заработных плат в сельском хозяйстве — временная мера, связана она, в том числе, с падением цен на молоко. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали рынок труда в сфере сельского хозяйства Псковской области и выяснили, что за последний месяц местному бизнесу понадобилось на 82% специалистов больше, чем в начале лета 2022 года. При этом заработная плата, которую предлагают сельскохозяйственным работникам в Псковской области, уменьшилась на 8 200 рублей за месяц, теперь она составляет около 60 200 рублей.

По мнению Владимира Кузя, повышение спроса на специалистов в сфере сельского хозяйства связано с расширением сельскохозяйственных предприятий на территории Псковской области. «У нас растет сельское хозяйство, а специалистов, соответственно, не хватает», - сказал депутат.

«А снижение заработных плат, думаю, это временная мера. В том числе это, думаю, связано с падением цен на молоко. Но рано или поздно эта ситуация выровняется. В любом случае, если специалист придет на предприятие, он всегда может обсуждать свою заработную плату. По большому счету, на hh.ru ставят рекомендуемую зарплату, а не окончательный вариант. И специалист всегда может поговорить с работодателем и оценить свои силы», - считает Владимир Кузь.

Ситуация с дефицитом кадров, продолжил парламентарий, непростая в Псковской области во многих сферах, включая сельское хозяйство, а также строительство, образование и здравоохранение. По его мнению, это связано, в том числе, с модой на экономистов в 90-е и 2000-е годы, а также с закрытием профессиональных училищ.

«Ситуация везде патовая. У нас проблема с кадрами повсеместно: и в строительстве, в сельском хозяйстве, и в образовании, и в медицине — везде. В 90-х, в начале 2000-х было модно становиться банкирами, бухгалтерами, экономистами, а механизаторами, сварщиками, геодезистами — нет. Не были престижны эти профессии, соответственно, никто учиться туда не шел. Плюс закрытие различных ПТУ тоже на ситуацию повлияло», - выразил мнение Владимир Кузь.

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Ранее депутат сообщал о падении цен на молоко и критическом положении дел в связи с этим у производителей молочной продукции. По его словам, депутаты Псковского областного Собрания поддержали депутатов Нижегородской области и написали письмо на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Парламентарии просят рассмотреть возможность субсидирования производителей молочной продукции из федерального бюджета. Ответ пока получен не был.

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На данный момент торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).