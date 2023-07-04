Владимир Кузь: Снижение зарплат в сельском хозяйстве — временная мера

Снижение заработных плат в сельском хозяйстве — временная мера, связана она, в том числе, с падением цен на молоко. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали рынок труда в сфере сельского хозяйства Псковской области и выяснили, что за последний месяц местному бизнесу понадобилось на 82% специалистов больше, чем в начале лета 2022 года. При этом заработная плата, которую предлагают сельскохозяйственным работникам в Псковской области, уменьшилась на 8 200 рублей за месяц, теперь она составляет около 60 200 рублей.
По мнению Владимира Кузя, повышение спроса на специалистов в сфере сельского хозяйства связано с расширением сельскохозяйственных предприятий на территории Псковской области. «У нас растет сельское хозяйство, а специалистов, соответственно, не хватает», - сказал депутат.
Ситуация с дефицитом кадров, продолжил парламентарий, непростая в Псковской области во многих сферах, включая сельское хозяйство, а также строительство, образование и здравоохранение. По его мнению, это связано, в том числе, с модой на экономистов в 90-е и 2000-е годы, а также с закрытием профессиональных училищ.
Ранее депутат сообщал о падении цен на молоко и критическом положении дел в связи с этим у производителей молочной продукции. По его словам, депутаты Псковского областного Собрания поддержали депутатов Нижегородской области и написали письмо на имя министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Парламентарии просят рассмотреть возможность субсидирования производителей молочной продукции из федерального бюджета. Ответ пока получен не был.
На данный момент торговые сети на предмет завышения стоимости молочной продукции проверяет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).