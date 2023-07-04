Общество

Сельскому хозяйству Псковской области требуется на 82% больше специалистов - исследование

Аналитики проанализировали рынок труда в сфере сельского хозяйства Псковской области и выяснили, что за последний месяц местному бизнесу понадобилось на 82% специалистов больше, чем в начале лета 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

Анализ рынка труда показывает, что за последние 30 дней в Псковской области работодатели из сельского хозяйства разместили на hh.ru более 125 вакансий. Это на 82% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Заработная плата, которую предлагают сельскохозяйственным работникам в Псковской области, уменьшилась на 8 200 рублей за месяц, теперь она составляет около 60 200 рублей. При этом в целом по стране наблюдается стабильный ежемесячный рост заработной платы, которую готов платить работодатель сотрудникам в сфере сельского хозяйства. Так, за май заработная плата по России в сельскохозяйственной сфере увеличилась на 1 350 рублей (до 72 400).

Чаще всего работодатели из области сельхоза ищут и принимают на работу сервисных инженеров, технологов и машинистов, а также ветеринарных врачей и агрономов.

Стоит отметить, что в Псковской области по большей части все же продолжают искать сотрудников в сфере сельского хозяйства на полный рабочий день: 66% работодателей предлагают такой формат работы и лишь 24% - вахта.