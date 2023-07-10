Экономика

Названа средняя зарплата в Псковской области

По данным государственной статистики средняя заработная плата в Псковской области на 1 июля составляет 34 740 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

За прошлые годы средняя заработная плата в Псковской области составила:

за 2022 - 31 960 рублей,

за 2021 - 35 369 рублей,

за 2020 - 31 496 рублей.

В микро-предприятиях, численностью работников до 15 человек - средняя зарплата составляет 20 840 рублей, в малых предприятиях с численностью сотрудников до 100 человек - 31 270 рублей, а в средних компаниях с численность от 100 человек - 38 220 рублей. В крупных предприятиях в Псковской области, численностью от 250 человек, зарплата составляет 48 640 рублей. В бюджетной сфере в Псковской области средняя зарплата составляет 27 790 рублей.

Доходы жителей Псковской области в различных сферах деятельности: в системе образования - 30 360 рублей, в IT - 45 990 рублей, в дизайне - 35 660 рублей, в маркетинге - 24 290 рублей, в бухгалтерии и финансах - 36 480 рублей, у административного персонала - 27 640 рублей, в юриспруденции - 55 680 рублей, в медицине - 33 610 рублей, в общественном питании и ресторанах - 25 960 рублей, в торговле - 27 310 рублей, в индустрии красоты - 30 110 рублей, на производстве - 30 390 рублей, в транспорте и логистике - 24 850 рублей, в строительстве и ЖКХ - 29 420 рублей, в силовых структурах - 41 860 рублей, в сельском хозяйстве - 26 110 рублей.