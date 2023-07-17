Экономика

Снять мораторий на внеплановые проверки для угольных компаний могут в России

В России могут снять мораторий на внеплановые проверки бизнеса для угольных компаний. С таким предложением выступило Минприроды, оно готовит проект поручения кабмина. Ведомство изучило информацию Минэнерго об экологических нарушениях бизнеса на 11 угольных шахтах, следует из письма замглавы министерства природы Дмитрия Тетенькина в министерство энергетики от 19 июня.

Речь идет об участниках программы поэтапной ликвидации убыточных шахт на Кузбассе, например, в таких городах как Прокопьевск, Киселевск и Анжеро-Судженск. По этой программе власти на льготных условиях выдали бизнесу участки недр для рентабельной добычи угля, взамен компании должны гарантировать ликвидацию убыточных и аварийных шахт. В итоге ряд организаций, которые получили прибыльные участки недр, не выполняют своих обязательств, отметил «Известиям» лидер Независимого профсоюза горняков Александр Сергеев.

В Минприроды подтвердили, что прорабатывают вопрос о возможных проверках по сдвоенным лицензиям из-за данных Минэнерго. Дело в том, что часть компаний с такими разрешительными документами ненадлежащим образом исполняют свои обязательства, связанные с ликвидацией шахт. Это создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также чревато ущербом окружающей среде, уточнили в ведомстве.

О каких конкретно компаниях и нарушениях идет речь в Минприроды не сообщили.

С начала 2022 года до конца 2023-го в РФ действует мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок бизнеса, согласно постановлению правительства. Хотя сейчас Госдума и правительство рассматривают вопрос о послаблении, например, в случае проверок табачных и алкогольных предприятий из-за массовых отравлений.