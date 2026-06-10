 
Экономика

Михаил Ведерников: Задачи кошмарить бизнес у нас нет

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Задачи кошмарить бизнес у власти нет, проверки проводятся точечно, в основном - из соображений безопасности. Об этом во время пресс-подхода 10 июня рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Задачи кошмарить бизнес у нас нет. Все проверочные мероприятия связаны, в первую очередь, с безопасностью людей того или иного региона, с защитой их законных прав и интересов. Поэтому мы в регионе внедряем тот подход, о котором сказал Андрей Владимирович (Яцкин – первый заместитель председателя Совета Федерации - ред.), исходим из того, что весь бизнес у нас ответственный, исходим из того, что главная задача государства, федеральных, региональных, муниципальных властей, во-первых, объяснить правила игры. Объяснить, в каких рамках нужно будет работать, а в случае необходимости - указать на риски, которые могут возникнуть в то или иное время, и, если будет такая возможность, подсказать, как с этими рисками справиться. Это мы говорим про порядочный и ответственный бизнес», - отметил Михаил Ведерников. 

По словам губернатора, для тех, кто эти «правила игры» не принимает и создает угрозу для жизни людей, будут организовывать проверки, но точечно.

«Там, где есть угроза жизни и здоровью людей, другие вызовы. Конечно, нужно выходить с проверками, но делать их тоже не огульно, а исходя из аналитики. Нужно точечно видеть, где этот риск-ориентированный подход нужно внедрять. Я хочу сказать, что в этой части у нас практически стопроцентная эффективность. Президент правильно наше внимание на это обращал, поэтому мы будем его поручения реализовывать на территории региона и усиливать работу по всем направлениям на региональном уровне», - добавил Михаил Ведерников. 

Он также поблагодарил Совет Федерации за взаимодействие и поддержку в реализации проектов на территории региона.

«Совет Федерации огромное и принципиальное внимание оказывает тем вопросам, которые волнуют регионы, это касается и крупных, больших, в том числе инфраструктурных объектов и проектов. Мы часть сегодня посмотрели, часть еще посмотрим, но это касается, в том числе, и сбалансированности бюджетов. Именно на площадке Совета Федерации было принято решение по реализации второго этапа индивидуальной программы развития (Псковской области - ред.). Это еще 6 млрд рублей в течение шести лет. Для нас это значимо. В прошлом периоде мы все средства эффективно реализовали», - заключил Михаил Ведерников. 

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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