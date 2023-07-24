Экономика

Про процедуру автоматического зачета НДФЛ напомнили псковичам

Изменения в Налоговом кодексе вводят процедуру автоматического зачета НДФЛ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области .

В соответствии с федеральным законом от 29 мая 2023 года №196-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» новый пункт 7 статьи 78 Налогового кодекса РФ ввел процедуру автоматического зачета НДФЛ, который налоговый агент удержал из доходов налогоплательщиков до наступления срока его перечисления.

При этом должны соблюдаться два условия:

сумма НДФЛ указывается в уведомлении об исчисленных суммах налогов (форма по КНД 1110355);

наличие положительного сальдо ЕНС у налогового агента.

Представлять заявление для зачета не требуется. Срок зачета - не позднее дня, следующего за днем, когда налоговая служба получила уведомление в счет исполнения предстоящей обязанности налогового агента по перечислению НДФЛ.

Таким образом, НДФЛ будет автоматически списываться с ЕНС сразу после представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Кроме того, этим же законодательным документом внесены изменения в последовательность при определении принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, предусматривающие зачисление НДФЛ в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке.

Начиная с 29 мая 2023 года первая очередь в последовательности распределения отводится недоимке по налогу на доходы физических лиц – начиная с наиболее раннего момента ее возникновения, вторая очередь - налогу на доходы физических лиц – с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом, и далее последовательно – недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам, текущие платежи по срокам, а затем пени, проценты и штрафы.