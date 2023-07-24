Экономика

Псковский завод «Титан-Полимер» посетила делегация Российско-китайского делового совета

Завод «Титан-Полимер», расположенный в особой экономической зоне «Моглино» в Псковской области, с рабочим визитом посетила делегация Российско-китайского делового совета (РКДС). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

В рамках деловой поездки члены делегации РКДС совместно с представителями правительства Псковской области познакомились с современными технологиями по выпуску импортозамещающего продукта — производства БОПЭТ-пленок. Полимерная продукция завода востребована в фармацевтике, при изготовлении медицинских препаратов и пищевой упаковки, а также в других областях.

Члены делегации смогли увидеть полный цикл производства БОПЭТ-пленок: от загрузки сырья до отправки готовой продукции на склад. Также участники познакомились с широким ассортиментом продукции завода.

«В настоящее время на предприятии запустили процесс омологации ПЭТ-гранул отечественного производства – тестируем качественные характеристики российского сырья. Это важный шаг для выпуска качественной БОПЭТ-пленки», – отметил генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Итогом встречи стали договоренности о возможном сотрудничестве с китайскими партнерами.

РКДС создан с целью продвижения и поддержки двухсторонних экономических проектов, для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими деловыми кругами. Организация объединяет крупнейшие российские предприятия, ассоциации и объединения предпринимателей, ведущих бизнес с Китаем.

Группа компаний «Титан» – один из крупнейших промышленных холдингов в России, занимается производством продуктов нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики страны, а также выпуском и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Группа компаний создает промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, развивает нефтехимический комплекс страны и является лидером по выпуску ряда продуктов нефтехимии. Объединяет более 15 нефтехимических и агропромышленных предприятий.

ООО «Титан-Полимер» – многофункциональный промышленный комплекс по производству импортозамещающей продукции - БОПЭТ-пленок и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Они используются для производства различных видов промышленной упаковки, в радио- и микроэлектронике, фармацевтике. Завод является одним из главных резидентов особой экономической зоны «Моглино» (Псковская область). Первая очередь инвестиционного проекта по созданию импортозамещающего производства БОПЭТ-пленки запущена в 2022 году.