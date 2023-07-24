Экономика

«Титан-Полимер» представил в Витебске производственный потенциал Псковской области

Продукция предприятия группы компаний «Титан» продемонстрировала производственный потенциал региона на выставке «Дни Псковской области в Витебске», прошедшей в Белоруссии 27-30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Решение о проведении мероприятия было принято в июле 2022 года на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского областного исполнительного комитета Александра Субботина. Фестиваль включал в себя культурную программу, знакомство с туристическим потенциалом регионов двух стран, а также с экономическими и инвестиционными ресурсами. Также в рамках празднования «Дней Псковской области в Витебске» работала деловая площадка, где проходили В2В-переговоры.

Завод «Титан-Полимер» представил на выставке масштабную инсталляцию из БОПЭТ-пленок. Это полутораметровый бумажный стаканчик и питьевые трубочки из произведенной в Псковской области пленки – прозрачной и металлизированной, толщиной 35 и 50 мкм. Основная идея макета – показать одну из сфер применения биаксиально-ориентированной полиэтилентерефталатной пленки. Речь идет о пищевой промышленности.

«Дни Псковской области – важное мероприятие для поддержки многолетних добрососедских отношений как Псковской и Витебской областей, так и России и Беларуси. Для нас как для производителей БОПЭТ-пленки важны экономическая составляющая, - деловые встречи с представителями белорусского бизнеса, возможность новых контактов и деловых связей», – прокомментировал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Кирилл Неретин.

Группа компаний «Титан» – один из крупнейших промышленных холдингов в России, занимается производством продуктов нефтехимии для стратегически важных отраслей экономики страны, а также выпуском и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Группа компаний создает промышленные кластеры и инфраструктуру в регионах присутствия, развивает нефтехимический комплекс страны и является лидером по выпуску ряда продуктов нефтехимии. Объединяет более 15 нефтехимических, инфраструктурных и агропромышленных предприятий.

ООО «Титан-Полимер» – многофункциональный промышленный комплекс по производству импортозамещающей продукции - БОПЭТ-пленок. Они используются для производства различных видов промышленной упаковки, в радио- и микроэлектронике, фармацевтике. Завод является одним из якорных резидентов особой экономической зоны «Моглино» (Псковская область). Первая очередь инвестиционного проекта – производство БОПЭТ-пленок – была запущена в 2022 году.