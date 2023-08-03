Экономика

Логотип цифрового рубля утвердил Центробанк

Банк России одобрил логотип цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центробанке.

Фото: Центробанк

«Логотип состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой - перекликается с логотипом Банка России», - отметили в ЦБ.

Как пояснили в Центробанке, логотип интегрируют в мобильные приложения банков, в которых пользователи смогут проводить операции с цифровыми рублями и открывать цифровые кошельки.

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По данным регулятора, основными цветами логотипа будут белый и кораллово-алый: белое изображение на красном фоне и наоборот.