ВТБ внедряет новую модель работы на розничном рынке в Псковской области

ВТБ запускает новую модель работы с розничными клиентами в Псковской области. Она рассчитана на повышение доступности банковских услуг и расширение числа доступных финансовых продуктов для клиентов с доходами до 75 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
В рамках новой модели ВТБ адаптирует свои продукты и сервисы для обслуживания розничных клиентов с доходом до 75 тысяч рублей. С учетом потребностей новых для себя клиентов банки будет улучшать условия по своим кредитам, сберегательным инструментам и дебетовым картам, развивать дистанционный и выездной формат обслуживания.
По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ, псковичи восстановили свою потребительскую активность как кредитную, так и сберегательную.
«Мы видим прирост: с начала года на 80% больше предоставлено кредитов в штуках, а в деньгах – в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Наш банк предоставил клиентам в Псковской области 2 млрд рублей. По сбережениям тоже рынок растет очень активно. Псковичи увеличили объем сбережений на счетах нашего банка на 13%. Доходы растут, людям есть, что сберегать и это очень важно», - сказал он журналистам.
Для сбережений жители Псковской области чаще всего выбирают депозиты и накопительные счета. Также активно сейчас восстанавливается рынок облигаций, добавил он.
Ранее ВТБ запустил новый формат работы только в трех регионах России – Кемеровской, Свердловской и Ивановской областях, но с учетом значимости Псковского региона на Северо-Западе принял решение расширить свой проект. Полномасштабный запуск новой модели работы с массовой розницей ВТБ планирует провести в 2024 году.