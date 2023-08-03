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Экономика

ВТБ внедряет новую модель работы на розничном рынке в Псковской области

07.08.2023 15:13|ПсковКомментариев: 0

ВТБ запускает новую модель работы с розничными клиентами в Псковской области. Она рассчитана на повышение доступности банковских услуг и расширение числа доступных финансовых продуктов для клиентов с доходами до 75 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках новой модели ВТБ адаптирует свои продукты и сервисы для обслуживания розничных клиентов с доходом до 75 тысяч рублей. С учетом потребностей новых для себя клиентов банки будет улучшать условия по своим кредитам, сберегательным инструментам и дебетовым картам, развивать дистанционный и выездной формат обслуживания.

«ВТБ в Псковской области обслуживает более 60 тысяч розничных клиентов, поэтому нам очень важно сделать банковские услуги доступными для потребителей, независимо от уровня их доходов. В рамках новой стратегии мы расширяем число предложений на клиентов с ежемесячным доходом от 15 тысяч рублей. Мы уже запустили ряд новых продуктов – рассрочки по картам, кредиты на малые суммы и до зарплаты. Банку это позволит не только расширить клиентскую базу, но и оказывать еще более адресную поддержку, повышая уровень финансовой грамотности и улучшая качество жизни населения. Псковская область войдет в число первых регионов, где мы внедрим измененную модель обслуживания и предложим особые условия по кредитным картам. В регионах, где она сегодня тестируется, рост продаж отдельных продуктов достигает 30%», - отметил Анатолий Печатников.

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ, псковичи восстановили свою потребительскую активность как кредитную, так и сберегательную.

«Мы видим прирост: с начала года на 80% больше предоставлено кредитов в штуках, а в деньгах – в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Наш банк предоставил клиентам в Псковской области 2 млрд рублей. По сбережениям тоже рынок растет очень активно. Псковичи увеличили объем сбережений на счетах нашего банка на 13%. Доходы растут, людям есть, что сберегать и это очень важно», - сказал он журналистам.

Для сбережений жители Псковской области чаще всего выбирают депозиты и накопительные счета. Также активно сейчас восстанавливается рынок облигаций, добавил он.

Ранее ВТБ запустил новый формат работы только в трех регионах России – Кемеровской, Свердловской и Ивановской областях, но с учетом значимости Псковского региона на Северо-Западе принял решение расширить свой проект. Полномасштабный запуск новой модели работы с массовой розницей ВТБ планирует провести в 2024 году.

Теги: #банк #Псковская область #ВТБ
Источник: Псковская Лента Новостей
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