Экономика

Средняя номинальная зарплата псковичей превысила отметку в 40 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-май 2023 года, по оценке, составила 41 690 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 13,2%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата увеличилась на 6,9%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

По оценке экспертов, наиболее высокий размер оплаты труда сложился в организациях следующих видов экономической деятельности: «Деятельность финансовая и страховая» (64091 рубль) и «Добыча полезных ископаемых» (49 274 рубля). В организациях этих видов экономической деятельности заработная плата работников превышала среднеобластную на 53,7% и на 18,2% соответственно.

Уровень оплаты труда работников организаций видов экономической деятельности: «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (26 883 рубля) за январь-май 2023 года был ниже среднеобластного на 35,5%, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (31 221 рубль) – на 25,1%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников образования по Псковской области за январь-май 2023 года составила 35 047 рублей, что составило 84,1% процента к уровню среднемесячной заработной платы в целом по области.

По организациям здравоохранения и предоставления социальных услуг среднемесячная начисленная заработная плата работников за январь-май 2023 года сложилась в размере 39 910 рублей, что на 4,3% меньше, чем среднемесячная заработная плата в целом по области.

Ранее сообщалось, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по Псковской области за январь-февраль 2023 года, по оценке, составила 39 778 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 13,3%.