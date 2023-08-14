Экономика

Курс доллара впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 100 рублей

Курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей, впервые с 23 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта расчетами «завтра» по ситуации на 09:10 поднимается на 72 копейки, до 100,15 рубля, пишет РИА Новости.

Евро дорожает на 74 копейки, до 109,52 рубля. Курс юаня растет на семь копеек, до 13,77 рубля.

Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%. По состоянию на 08:31 цена октябрьских фьючерсов на марку Brent падает на 1,01%, до 85,94 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 1,06%, до 82,31 доллара.