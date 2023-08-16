Экономика

Псковская налоговая расширила функционал личного кабинета юридического лица

Федеральная налоговая служба доработала и расширила функционал интернет-сервисов «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

У налогоплательщиков-пользователей личных кабинетов появилась возможность:

подачи неформализованного заявления по вопросу актуализации сальдо ЕНС и отмене мер взыскания задолженности, соответствующих обеспечительных мер;

приложения документов, подтверждающих факт исполнения обязанности по уплате задолженности (платежные документы, выписки о движении денежных средств по корреспондентским счетам кредитных организаций).

Для оперативного рассмотрения данных заявлений, налогоплательщику нужно указать в кратком содержании обращения «Необходима актуализация сальдо ЕНС и отмена мер взыскания».

В ведомстве напомнили, что сообщить о необходимости в снятии ограничений с расчетного счета, приостановленного за неуплату налоговой задолженности либо об актуализации сальдо ЕНС можно с помощью сервиса «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС».