Более 50 тысяч тонн зерна собрали псковские аграрии. Об этом председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что Псковская область не до конца восстановилась после африканской чумы свиней, которая затронула хозяйства Псковской области.
«Но до конца года все площадки должны быть заполнены, в следующем году должны выйти в плюс. Все, что запланировано, выполняется, – уточнил Николай Романов.