Экономика

Более 50 тысяч тонн зерна собрали псковские аграрии

Более 50 тысяч тонн зерна собрали псковские аграрии. Об этом председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По зерну: у нас уже собрано урожая более 50 тысяч тонн, в прошлом году было 88 тысяч тонн, но по прогнозам будет около 150 тысяч тонн, в прошлом году было 168. Немного будет снижение. Касаемо картофеля - не должно быть никаких спадов. По молоку на этот период пока все нормально, плюс 8 тонн. Пока никаких опасений нет, цена на молоко сейчас стабилизировалась и начала немного повышаться», - рассказал Николай Романов.

Он добавил, что Псковская область не до конца восстановилась после африканской чумы свиней, которая затронула хозяйства Псковской области.

«Но до конца года все площадки должны быть заполнены, в следующем году должны выйти в плюс. Все, что запланировано, выполняется, – уточнил Николай Романов.