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Экономика

Четверть россиян заявила о готовности хранить в цифровом рубле до 20 тысяч

24.08.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Более половины россиян готовы хранить деньги в цифровом рубле, видно из исследования учредителей премии «Искусный интеллект», организованной СПБ Биржей и РТС. В опросе приняли участие более 2 тысяч респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 65 лет.

Почти четверть ответивших согласны держать в цифровой валюте от 5 до 20 тысяч рублей, отмечается в исследовании. Порядка 15% могли бы перевести в электронные деньги не более 5 тысяч, 9% — от 20 тысяч до 50 тысяч А 2% опрошенных готовы хранить в новой форме валюты от 50 до 100 тысяч, 3% — более 100 тысяч, и еще 2% — все свои сбережения, сообщают «Известия».

Большинство респондентов хотели бы начать использовать цифровую валюту в повседневной жизни. Однако чаще всего их останавливает недостаточность информации об этой технологии (22%), а также опасения киберворов и сбоев в системе (21%).

15 августа банки начали тестирование реальных операций с третьей формой нацвалюты. Цель — сделать так, чтобы операции с цифровыми рублями были простыми, удобными и дешевыми, а для граждан — бесплатными, сообщили в ЦБ. Там добавили: использование этой технологии будет абсолютно добровольным и человек сможет сам выбирать, каким инструментом пользоваться.

Пока планируется ввести только одно ограничение — лимит перевода со своего банковского счета на цифровой кошелек на уровне 300 тысяч рублей в месяц. В массовый оборот цифровой рубль может войти на горизонте 2025–2027 годов, отметили в регуляторе.

Источник: Псковская Лента Новостей
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