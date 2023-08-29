Экономика

Почти 16 тысяч аппаратов контрольно-кассовой техники зарегистрировано в Псковской области

Проверить легальность чека, хранить и получать электронные кассовые чеки, а также сообщать о нарушениях можно с помощью мобильного приложения «Проверка чеков ФНС России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Для проверки чека покупателю необходимо отсканировать QR-код или ввести данные в приложение вручную. В случае если при проверке выявлена некорректность чека, то есть он не соответствует определенным параметрам, пользователь вправе отправить жалобу в налоговые органы.

Чеки, сохраненные в приложении, удобно прикладывать к декларации при заявлении налогового вычета.

В налоговой напомнили, что применение контрольно-кассовой техники на рынках и ярмарках обязательно в следующих случаях:

в павильонах, киосках, палатках, автолавках, помещениях контейнерного типа и других торговых местах, обеспечивающих показ и сохранность товара;

при продаже непродовольственных товаров из перечня, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года №698-р;

при реализации продукции, подлежащей маркировке, такой как сигареты и папиросы, духи, шины и покрышки, верхняя одежда, постельное белье, обувь и другой продукции;

при продаже подакцизных товаров, к которым относятся спиртосодержащая и алкогольная продукция, моторные масла, бензин и тому подобные товары.

В настоящее время в Псковской области зарегистрировано более 15 тысяч 700 аппаратов контрольно-кассовой техники. Потребительский контроль позволяет повысить уровень соблюдения предпринимателями законодательства о ККТ.

Приложение доступно пользователям для скачивания в Google Play и App Store.