Экономика

Россиянам пообещали доллар по 90-92 руб. к середине 2024 года

Минэкономразвития России опубликовало прогноз социально-экономического развития страны на 2024-2026 годы, в котором заявило о перспективах стабилизации курса рубля, передает «МК».

В документе сказано, что к концу текущего года давление со стороны внешней торговли на валютный курс «будет постепенно ослабевать».

Одновременно министерство ждет, что увеличение притока иностранной валюты и диверсификация его структуры «будут способствовать укреплению курса рубля».

С середины 2024 года курс рубля к доллару «стабилизируется в диапазоне 90–92 рублей», полагают в ведомстве.