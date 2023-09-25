Экономика

Министр экономического развития РФ посетил Псковский кислородный завод

Псковский кислородный завод посетил министр экономического развития РФ Максим Решетников сегодня, 29 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» (далее – ОЭЗ ППТ «Моглино») при поддержке Минпромторга России и Фонда развития промышленности реализуется проект «Строительство воздухоразделительного завода для производства сжиженного кислорода, азота, аргона».

«Производите медицинский кислород?» – спросил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Генеральный директор завода Виталий Громов ответил, что на данный момент проводится работа над подачей лицензии.

Максим Решетников попросил перечислить точки поставки продукции. Сейчас она поступает в Калининградскую область, заменив импорт из Польши, в СЗФО заместо Финляндии и Эстонии. Также налажен экспорт в Беларусь.

Инвестиции в проект составили порядка трёх миллиардов рублей.

Псковский кислородный завод производит промышленные, пищевые и медицинские газы. Производимая продукция обладает широким спектром применения.

Области применения продукции: сталелитейная, химическая, стекольная, бумажная, космическая отрасли, электроника, медицина, пищевая промышленность, металлургия.

Максимальная производительность завода по получению сжиженного кислорода после выхода на планируемую производственную мощность составит 83,5 тонн в сутки или 2505 тонн в месяц.