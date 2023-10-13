Экономика

Куриные яйца в Псковской области в сентябре подорожали на 7,7%

Индекс потребительских цен в Псковской области в сентябре по сравнению с августом 2023 года составил 100,61%. Основное влияние на значение индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые увеличились за месяц на 0,8%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Среди продовольственных товаров за месяц наиболее подорожали куриные яйца (на 7,7%) и мука (на 2,0%). Наиболее подешевели макаронные изделия (на 1,9%), плодоовощная продукция, включая картофель (на 1,8%) и сахар (на 1,6%).

В сентябре из непродовольственных товаров более всего выросли цены на моющие и чистящие средства (на 1,4%), медикаменты (на 1,3%) и бумажно-беловые товары (на 1,2%). Наибольшее снижение цен отмечено на телерадиотовары (на 1,6%)

В сентябре в группе услуг значительно увеличились цены на услуги дошкольного воспитания (на 5,5%), услуги образования (на 3,5%), телекоммуникационные услуги (на 3,3%) и услуги зарубежного туризма (на 3,1%). Значительно снизилась стоимость услуг пассажирского транспорта (на 4,6%).