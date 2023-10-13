Экономика

Каждый второй россиянин заметил рост цен на мясо

Рост цен на мясо и птицу за последний месяц отмечают 50% россиян, 29% опрошенных заметили подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, следует из результатов еженедельного опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно результатам опроса, почти каждый третий респондент (29%) отметил заметный рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия за последний месяц, 33% - на рыбу и морепродукты, 29% - на молоко и молочную продукцию, 28% - на сахар, 28% - на яйца, пишет FlashNord.

Кроме того, 50% заметили рост цен на мясо и птицу, 19% сообщили о подорожании растительного масла, 18% - о росте цен на крупы и макаронные изделия.