Экономика

Бизнес Псковской области стал чаще предлагать ежедневные зарплаты

Бизнес Псковской области стал чаще предлагать ежедневные зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

«Когда крайне необходимы деньги, на долгий процесс устройства на работу — отправку резюме, прохождение собеседований, получение необходимых справок — времени просто нет. В такой ситуации нужно обратить внимание на варианты в тех отраслях, где наблюдается дефицит кадров: здесь не вы ищете работодателя, а работодатель ищет вас, и зачастую он готов договариваться с вами о размере и графике выплат: два раза в месяц, еженедельно или даже каждый день в конце смены», - рассказали в пресс-службе.

В 2023 году в целом по стране работодатели указали, что готовы ежедневно выплачивать зарплату в 154 000 вакансий. Это на 107% больше, чем в 2022. Число вакансий с еженедельной выплатой зарплаты за год также выросло на 106% до 180 000 предложений о работе – в целом по России. В Псковской области ситуация аналогичная: число вакансий с возможностью получать зарплату каждый день за год выросло на 87%, с еженедельными выплатами – на 89%.