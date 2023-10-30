Экономика

Готовность получать зарплату в цифровых рублях выразили 40% псковичей — опрос

Получать полную сумму заработной платы в цифровых рублях сейчас готовы 40% жителей Псковской области (год назад таких было лишь 4%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе исследований крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru. Опрос проводили среди соискателей из области.

На сегодняшний день лишь 8% трудоустроенных жителей региона, прошедших опрос, получают всю заработную плату наличными, еще 10% - частично наличными, частично на карту. 82% получают всю сумму на банковскую карту. По сравнению с прошлым годом ситуация почти не изменилась, хотя доля наличных расчетом между работодателями и сотрудниками несколько возросла.

При этом получать полную сумму заработной платы в цифровых рублях сейчас готовы сразу 40% жителей региона (год назад таких было лишь 4%). То есть за год число соискателей и работников, готовых перейти на зарплату в цифровых рублях в регионе выросло на 40%. Также сейчас еще 6% готовы получать цифровыми рублями часть зарплаты, но не более 50% (года назад также 6%).

Еще 29% работников региона однозначно не готовы переходить на расчеты в цифровых рублях (год назад таких было 31%), остальные затруднились ответить. Любопытно, что доля противников цифрового рубля наиболее высока среди представителей профессиональных сфер «Административный персонал» (64%) и «Финансы, бухгалтерия» (60%). Сторонников полного перевода зарплаты в новую форму рубля чаще всего можно встретить среди маркетологов (26%).

Противники перевода заработной платы в цифровые рубли чаще всего объясняют свою позицию тем, что не понимают, где и как ими рассчитываться (66%), не доверяют новым технологиям (47%) и опасаются мошенников (43%). Кроме того, 19% в принципе предпочитают наличные, а 15% опасаются комиссий.

Примечательно, что со стороны компаний-работодателей отношение к цифровому рублю неоднозначное. Так, 19% компаний уже готовы выдавать зарплату своим сотрудникам в цифровых рублях. Еще 1% готовы платить часть зарплаты в «цифре». Не планируют такую практику 33% опрошенных работодателей. А 46% затруднились ответить.

При этом 43% компаний, прошедших опрос, в целом были бы готовы участвовать в пилотном проекте ЦБ РФ по тестированию цифрового рубля на реальных операциях и клиентах.