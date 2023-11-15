Экономика

Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

За проголосовали 328 депутатов, против — 78, один воздержался. Третье чтение запланировано на 17 ноября, пишет РИА Новости.

Согласно проекту, доходы бюджета составят:

2024 год — 35,065 триллиона рублей;

2025 год — 33,552 триллиона;

2026 год — 34,051 триллиона.

Расходы:

2024 год — 36,66 триллиона рублей;

2025 год — 34,382 триллиона;

2026 год — 35,587 триллиона.

Таким образом, в течение трехлетнего периода ожидается дефицит, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025-м — 0,4% ВВП, в 2026-м — 0,8% ВВП.

На развитие пенсионной системы выделяется 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.

К проекту поступило 920 поправок, из которых депутаты приняли 768, а остальные были сняты или отклонены.

При этом законодатели поддержали перераспределение ранее зарезервированных денег по отдельным направлениям расходов. В целом поправками на три года в открытой и закрытой части бюджета перераспределено более шести триллионов рублей.