Госдума во втором чтении одобрила проект федерального бюджета

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
За проголосовали 328 депутатов, против — 78, один воздержался. Третье чтение запланировано на 17 ноября, пишет РИА Новости.
Согласно проекту, доходы бюджета составят:
Расходы:
Таким образом, в течение трехлетнего периода ожидается дефицит, который не превысит одного процента ВВП: в 2024 году он составит 0,9% ВВП, в 2025-м — 0,4% ВВП, в 2026-м — 0,8% ВВП.
На развитие пенсионной системы выделяется 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.
К проекту поступило 920 поправок, из которых депутаты приняли 768, а остальные были сняты или отклонены.
При этом законодатели поддержали перераспределение ранее зарезервированных денег по отдельным направлениям расходов. В целом поправками на три года в открытой и закрытой части бюджета перераспределено более шести триллионов рублей.