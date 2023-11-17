Экономика

Изборажение монет с архитектурными памятниками России могут увидеть на выставке псковичи

Фотовыставка монет из золота и серебра открылась в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Вениамина Каверина. В экспозиции представлены планшеты с изображением монет Банка России, посвященных архитектурным памятникам России, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Северо-Западного главного управления ЦБ РФ.

В разнообразии их форм и богатстве стилей отражается история страны. Древние крепости, цитадель в городе оружейников, каменная лента крепостной стены кремля, сказочные терема и причудливое здание в виде гигантской шестеренки – новая фотовыставка монет «Посмотрите вокруг» покажет известные городские пейзажи.

Среди экспонатов выставки – изображение серебряной монеты из серии «Памятники архитектуры России» выпуска 2003 года, посвященной Псковскому кремлю.

Из 40 крепостных башен до наших дней сохранились только семь. Но и они способны передать мощь древней цитадели. Неслучайно медальеры изобразили кремль как неприступную крепость, окруженную водой. Центральное место на монете занимает здание Троицкого собора конца XVII века. Это четвертый по счету храм в кремле. Первый был заложен больше тысячи лет назад по распоряжению княгини Ольги.

«В Пскове много известных памятников архитектуры, у каждого из которых есть своя интересная легенда. Например, отделение "Псков" Банка России располагается в историческом здании Земского банка 1902 года постройки. По предварительной записи можно посетить музей отделения и экскурсию, которая так и называется – "Легенды Земского банка"», – рассказал управляющий отделением «Псков» Банка России Сергей Иванов.

Выставка «Посмотрите вокруг» будет открыта для посетителей до середины декабря. Дом губернатора, в котором находится библиотека имени Вениамина Каверина, также является памятником гражданской архитектуры начала XIX века.