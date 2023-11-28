Экономика

Бюджет региона-2023 корректируют в Псковской области

Законопроект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 29 ноября передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно документу доходы региона увеличиваются на 478 млн 249 тысяч рублей, расходы – на 578 млн 249 тысяч рублей.

При утверждении новых параметров регионального бюджета доходы области в 2023 году составят 59 млрд 387 млн 741 тысяч рублей, расходы – 63 млрд 102 млн 249 тысяч рублей.

Заместитель губернатора Псковской области – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова уточнила, что в поправках бюджета учтены средства из федерального бюджета, безвозмездные поступления от государственных организаций.

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В ходе обсуждения поступило предложение от комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике по внесению изменений в поправки.

«У нас небольшая поправка, она носит технический характер. Реализуется проект "Регион для молодых". До региона от Росмолодежи доведена субсидия. Форум для молодежи провел наш комитет. Сложилась экономия в 3 млн 180 тысяч рублей. Ее можно будет тратить после согласования с Росмолодежью», - уточнил председатель комитета Андрей Михеев.

Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков попросил поддержать данную поправку. «Если деньги остаются в регионе, значит, их можно потратить для региона», - заключил он.

Комитет рекомендовал региональному парламенту поддержать изменения в бюджет области на сессии 30 ноября.