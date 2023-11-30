Экономика

Фракция КПРФ в Псковской гордуме не поддержала проект бюджета на 2024 год

Фракция КПРФ в Псковской городской Думе не поддержала проект бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в первом чтении, заявил депутат Александр Баев, обращаясь к депутатскому корпусу на очередной 17-й сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы бюджет уже обсуждали, но хочется остановится и заострить внимание, высказать позицию нашей партии. Сегодня мы рассматриваем бюджет в непростой обстановке для города, для станы. Проведение специальной военной операции оказывает большое влияние на происходящее в стране и на цели, поставленные перед каждым из нас», - сказал Александр Баев.

Он отметил, что президент Владимир Путин в своих выступлениях не раз заявлял о необходимости консолидации общества, а также о том, что развитие страны и социальная политика остаются важнейшими целям, на что не повлияет проведение спецоперации.

В последнее время, продолжил Александр Баев, президент начал прислушиваться к мнению КПРФ при формировании бюджета страны, однако, по наблюдениям коммунистов, многие рекомендации теряются в стенах Госдумы.

«Уже седьмой год при принятии бюджета я говорю о том, что мы принимаем бюджет выживания, а не развития. Я призываю обратить на это внимание коллег из Псковского областного Собрания, Госдумы. У нас отмечено недофинансирование города и области. Вы скажете, бюджет увеличивается, но не забывайте, сколько съедает инфляция. Многие товары выросли в цене практически в два раза, и нам как не хватало, так и не хватает на ремонты школ, детсадов и другие проблемы. И, как сказал лидер партии Геннадий Зюганов, за этот бюджет мы голосовать не будем, и фракция КПРФ голосует против бюджета выживания», - заключил Александр Баев.

Другие депутаты выступать по данному вопросу не стали. Как отметил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, депутаты услышали мнение, но не предложения, и необходимо принимать решение.

На сессии присутствовали 22 депутата, 20 проголосовали «за» принятие бюджета Пскова на 2024 год и плановый период в первом чтении, два депутата от КПРФ проголосовали против.