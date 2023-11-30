Экономика

Объёмы производства мебели в Псковской области выросли на 80%

Объемы промышленного производства в Псковской области в январе-октябре 2023 года выросли по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 8,4%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Наибольшее увеличение производства к январю-октябрю 2022 года показали отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией – на 67,8%. Обрабатывающие производства продемонстрировали прирост на 5,6%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 5,6%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы производства по сравнению с январем-октябрем 2022 года на 3,4%.

В обрабатывающих производствах максимальные темпы прироста по сравнению с январем-октябрем 2022 года продемонстрировали отрасли, связанные с производством мебели – на 80,1%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 49,6%, текстильных изделий – на 30,7%, прочих транспортных средств и оборудования – на 27,1%, резиновых и пластмассовых изделий – на 26,7%.

Наибольшее снижение объемов выпуска зафиксировано в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 21,4%, прочих готовых изделий – на 21,1%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 10,7%.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе-октябре 2023 года на сумму 161,9 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих производств составила 87,4%.