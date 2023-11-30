Игорь Дитрих: Бюджет ФОМС в Псковской области — бездефицитный

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Псковской области — бездефицитный. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Вице-спикер уточнил, что абсолютного дефицита бюджета там нет.
«Бывают перерасчеты в канун Нового года, когда они что-то забирают из федерального фонда, потом возвращают. Де-юре строка "дефицит" там прослеживается, но она компенсируется в ближайшие месяцы следующего года. На самом деле, он (бюджет - ред.) бездефицитный», - заключил он.