Экономика

Игорь Дитрих: Бюджет ФОМС в Псковской области — бездефицитный

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования в Псковской области — бездефицитный. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования абсолютно понятен. У нас есть подушевое финансирование и количество застрахованных граждан. Надо отметить, что при небольшом снижении количества застрахованных в Псковской области, подушевой норматив вырос. Бюджет фонда увеличился более чем на 13%. Дальше уже малое зависит от фонда. Все зависит от учебных учреждений, как они эти деньги освоят и какое будет КПД. Все поданные реестры будут оплачены», - сказал Игорь Дитрих.

Вице-спикер уточнил, что абсолютного дефицита бюджета там нет.

«Бывают перерасчеты в канун Нового года, когда они что-то забирают из федерального фонда, потом возвращают. Де-юре строка "дефицит" там прослеживается, но она компенсируется в ближайшие месяцы следующего года. На самом деле, он (бюджет - ред.) бездефицитный», - заключил он.