Экономика

Проверить и оплатить задолженность по имущественным налогам псковичи могут с помощью онлайн-сервисов

Проверить и оплатить задолженность по имущественным налогам можно с помощью онлайн-сервисов ФНС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

1 декабря истек срок для своевременной уплаты физическими лицами (собственниками недвижимости, земельных участков и транспортных средств) имущественных налогов за 2022 год. Начиная с 2 декабря налогоплательщики, которые не успели оплатить имущественные налоги, автоматически переходят в разряд должников. Именно с этой даты на неоплаченную сумму налога начинается начисление пеней, которые имеют фиксированный размер.

УФНС России по Псковской области напоминает, что в соответствии с законодательством налогоплательщикам-должникам будут направлены требования об уплате задолженности. Тем, кто подключен к сервису «Личный кабинет для физических лиц», рассылка требований осуществляется в электронном виде.

Как уточнили в ведомстве, самый простой способ проверить задолженность - с помощью Личного кабинета налогоплательщика. Данный сервис содержит более полную информацию о налоговых обязательствах гражданина и дает возможность оплатить долг. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров. Оплатить задолженность можно и через сервис налоговой службы «Уплата налогов и пошлин».

Проверить налоговую задолженность также можно, обратившись в любое подразделение налогового управления с документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, теперь узнать о долгах и получить платежные документы на оплату задолженности по имущественным налогам можно во всех отделениях МФЦ Псковской области или с помощью портала Госуслуг.

Для избежание образования задолженности налоговая служба рекомендует оформить СМС или email-информирование о задолженности.

«Своевременная уплата налогов позволяет гражданам избежать таких негативных последствий, как начисление пени, взыскание сумм в судебном порядке с удержанием долга и судебных издержек из зарплаты или пенсии, запрет на совершение регистрационных действий с имуществом, арест имущества с последующей продажей, ограничение на выезд должника из Российской Федерации», - заключили в ведомстве.