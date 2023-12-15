Экономика

Министр сельского хозяйства рассказал о мерах по насыщению рынка яиц

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что процесс снятия импортной пошлины с ввозимых яиц практически завершен, это внесет вклад в насыщение рынка и тем самым может повлиять на цену продукта. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах съезда «Единой России».

«Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», - приводит слова Патрушева РИА Новости.

Патрушев добавил, что через 2-3 недели поступят яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, это позволит скорректировать цены.