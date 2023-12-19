Экономика

Псковская и Ленинградская области договорились об обмене практиками по сопровождению инвестиционных проектов

Фонд инвестиционного развития Псковской области и Агентство экономического развития Ленинградской области заключили соглашение об обмене лучшими практиками по сопровождению реализации инвестиционных проектов. Подписание документа состоялось в Москве, на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Соглашение поддержало тенденцию, когда между регионами не конкуренция, а кооперация и взаимодействие по повышению инвестиционной привлекательности страны в целом.

Ленинградская область обладает успешной практикой по повышению эффективности межведомственного взаимодействия при работе с инвесторами и сокращению сроков реализации инвестпроектов. Практика размещена на платформе АСИ «Смартека» как одна из лучших.

«Сейчас мы активно ведем переговоры с коллегами, и уже достигнуты конкретные результаты, как совместная работа будет выстраиваться», — поделилась генеральный директор Фонда инвестразвития Псковской области Екатерина Ершова.