 
Экономика

Директора псковского предприятия «Благоустройство» будут судить за сокрытие средств от налоговой

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Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора муниципального автономного учреждения «Благоустройство», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 20 ноября 2024 года по 18 мая 2026 года директор учреждения, достоверно зная о наличии у возглавляемой им организации задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 3,5 млн рублей, а также о введенных налоговым органом мерах принудительного взыскания (включая приостановление операций по банковским счетам общества), организовал сокрытие средств предприятия, подлежащих списанию в счет уплаты налоговой задолженности, путем осуществления расчетов по обязательствам общества через контрагентов-дебиторов, минуя банковские счета, и получения денежных средств из кассы предприятия под отчет.

В ходе предварительного следствия фигурант полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и добровольно возместил причиненный ущерб в полном объеме. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд.

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