2,5 млрд рублей задолженностей по кредитам списали Псковской области

Распоряжением правительства Российской Федерации Псковской области списали задолженность по бюджетным кредитам в размере 2,48 миллиарда рублей, сообщается в канале губернатора Михаила Ведерникова в Мах.

«Теперь государственный долг региона составляет 13,86 млрд рублей. Отношение госдолга к собственным налоговым доходам снизилось до 36,34%, что является показателем устойчивости и сбалансированности нашей экономики. Списание долга позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на областной бюджет», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что эти средства можно будет направить на реализацию социально значимых проектов, развитие инфраструктуры и меры поддержки граждан.

«Решение федерального центра – знак доверия и важный шаг к дальнейшему экономическому развитию Псковской области. Благодарю нашего президента и правительство Российской Федерации за поддержку региона», - заключил губернатор.