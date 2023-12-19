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Экономика

Бюджетная дюжина

23.12.2023 12:00|ПсковКомментариев: 0

В понедельник, 25 декабря, депутатам Псковского областного Собрания предстоит выслушать бюджетное послание губернатора и принять во втором чтении бюджет региона на следующий год. Свою работу провела согласительная комиссия. По шесть представителей регионального парламента и областного правительства распределяли траты по статьям, уделив особое внимание наказам жителей. В том числе, рассмотрели вопросы о создании  вытрезвителя, о зарплатах тренеров, о новых школах. А еще основной финансовый документ вновь пройдет первое чтение, так как благодаря губернаторским поправкам он распухнет почти на 5 млрд. В деталях бюджетного процесса разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Пять миллиардов сверху

Проект областного бюджета был внесен в Собрание 1 ноября, а 30 ноября прошел первое чтение. И пройдет еще раз. Все дело в нюансах бюджетного процесса. В первом чтении депутаты одобряют цифры сами по себе: столько-то поступит, столько-то планируем потратить, такой-то образуется дефицит, такую-то сумму составит госдолг. Во втором чтении принимают распределение цифр по статьям: это на школы, это на больницы, это на дороги. Между этими двумя событиями работает согласительная комиссия. В ее составе поровну представителей регионального правительства и депутатского корпуса, по шесть человек с каждой стороны. Вся дюжина работает над тем, чтобы деньги, которых на все не хватит, были потрачены наиболее рационально. Результат работы комиссии и выносится на второе чтение, после которого становится бюджетом. Но! К этому же моменту увеличиваются цифры, принятые в первом чтении, потому что федеральный центр доводит до регионов суммы дополнительных средств.

На этот раз в областную казну докидывают почти 5 млрд рублей таких «допов». Соответствующие поправки предложил принять губернатор Михаил Ведерников. О подробном распределении этих средств мы недавно сообщали, а сейчас просто перечислим короткой строкой: ремонт дорог и покупка дорожной техники (в том числе, отдельно для районов), повышение оплаты труда бюджетников (19 242 рубля составит МРОТ с начала следующего года), индексация социальных выплат, разработка проектно-сметной документации в районах для участия в конкурсах на федеральное финансирование, покупка уличных камер с функцией распознавания лиц, поддержание деятельности «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи», обеспечение лекарствами льготников, квартиры для детей-сирот и молодых семей.

«Год назад на декабрьской сессии мы принимали бюджет с доходами в размере 51,5 млрд рублей, сейчас эта цифра превышает 57 млрд рублей», - приводит пресс-служба Собрания слова Александра Братчикова, председателя парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Так как в первом чтении доходы приняли на уровне 52 млрд с хвостиком, дополнительные поступления нужно официально вложить в кошелек с бюджетом. Поэтому в последние годы сложилась практика, когда на одной сессии бюджет принимают в первом чтении, а на следующей — снова в первом чтении, докидывая дополнительные поступления, и сразу во втором, распределяя каждый рубль в свою строчку. На протяжении всего года регион получает другие дополнительные поступления, их вносят в уже действующий бюджет поправками. Например, в бюджет нынешнего года последние поправки будут внесены на сессии 25 декабря, когда ожидается окончательное принятие документа уже на будущий год.

«Наказ исполнен»

Во время работы согласительной комиссии отдельно обсуждалось выполнение наказов избирателей. Пример получения бюджетного финансирования на реализацию ожидаемых жителями проектов — строительство школы в Гдове на 825 мест, сдача которой намечена на конец будущего года. «Наказ исполняется», - констатировала первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Немного раньше, к началу следующего учебного года, должна быть открыта пристройка к Кузнецовской школе Себежского района. Там разместятся учебные классы и столовая. Работы с прошлого года ведутся по программе развития приграничных территорий, на их окончание в будущем году запланировано финансирование в объеме 56 млн рублей.

Вера Емельянова анонсировала строительство в следующем году пожарных постов в Лаврах и Славковичах. Для их возведения в бюджет заложено 64 млн рублей. Александр Братчиков предложил не снимать вопрос с контроля бюджетного комитета, чтобы после сдачи объектов изыскать деньги на зарплаты пожарным и на оснащение.

А вот на что отдельную строчку закладывать не стали, так это на вытрезвитель, несмотря на однозначный запрос на появление такого учреждения.

С одной стороны, власти продумывают варианты.

«В 2023 проведены изыскательные работы, было сформировано техническое задание, - сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению областного правительства Денис Иванов. - Были предложения по формированию комплекса, в котором, помимо вытрезвителя, будет действовать и отделение наркологического профиля. Склоняемся, что разумно сделать модульный комплекс на улице Чудской и ввести его как вытрезвитель».

По предварительным оценкам, на проект потребуется 6-8 млн рублей, само строение обойдется в 30 млн рублей. Но деньги в бюджет будущего года не заложены. Потому что, с другой стороны, не решены вопросы нормативно-правового характера: на каком основании в вытрезвитель возможно доставлять пьяных, что дальше с ними будет происходить в стенах учреждения. Решено ждать решения вопроса на федеральном уровне.

Принимаемый бюджет касается не только следующего года, в нем также обозначены параметры на трехлетний период. Поэтому на обсуждение был вынесен вопрос реконструкции Печорской районной больницы, где сейчас идет демонтаж. Денис Иванов сообщил, что с федеральной поддержкой до 2025 года распланирована стройка, дальше оснащение и лицензирование. Ввод в эксплуатацию по текущим расчетам намечен на начало 2026 года.

Другой наказ в сфере здравоохранения исполнен в уходящем году. Лекарства продаются в 235 фельдшерско-акушерских пунктах на селе — то есть почти везде, за исключением двух ФАПов в Пушкиногорском и Невельском районах, потому что рядом есть коммерческие точки. «Наказ нами исполнен», - отчитался Денис Иванов.

Не так радужно обстоят дела с покупкой жилья для сирот. Чтобы закрыть в Псковской области очередь, нужно 3,5 млрд рублей. Такие цифры привел председатель комитета по строительству и ЖКХ областного правительства Сергей Грахов. Оператор программы по выделению жилья — федеральное министерство строительства.

«В федеральном бюджете, - сказал Сергей Грахов, - таких средств нет. Губернатор уделяет пристальное внимание, добавляя средства регионального бюджета. В 2023 году из областного бюджета на это выделили 248 млн рублей, порядка 40 млн — сертификаты, остальное — приобретение квартир. Показатель относительно федерального перевыполнен практически в два раза. Принято решение и на 2024 увеличить финансирование на 80 млн рублей».

Депутат Алексей Севастьянов инициировал обсуждение оплаты труда тренеров футбольного клуба «Псков».

«Тренерский состав футбольного клуба целый год получает 23 тысячи, - поделился он данными. - Футбольный клуб многое сделал. Наши дети ездили на соревнования за счет Российского центра футбола. Из четырех детей, попавших в премьер-лигу, трое из Пскова. Я целый год хожу с тем, чтобы тренерам-преподавателям выплатили то, что им положено. Достижения и количество детей выросли, чтобы соответствовать нормам. Полгода тренер находится в режиме командировок. Надо быть большим фанатом, чтобы домой приносить 23 тысячи рублей».

Александр Братчиков справедливо заметил, что повышать зарплату нужно не в отдельном клубе, а во всей системе дополнительного образования. Вера Емельянова пообещала организовать изучение размеров выплат на соответствие майским указам.

Итоги работы согласительной комиссии Александр Братчиков подвел 20 декабря в эфире радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM). Отдельно он остановился на том, что 12 заседавших и приглашенные к очному обсуждению лица — не весь пул тех, кто работал над бюджетом:

«Мы приглашаем всех для участия в работе согласительной комиссии. Мы давали срок - неделю - после принятия бюджета в первом чтении для того, чтобы все, кто имеет соответствующие вопросы, могли бы представить их на рассмотрение согласительной комиссии. Как вопросы от муниципалитетов, так и от депутатов разных уровней. После этого комитет объединял и выносил уже на рассмотрение согласительной комиссии все вопросы, которые были приняты».

Теперь жителям области остается дождаться 25 декабря, чтобы услышать бюджетное послание губернатора, увидеть новости о принятии бюджета на будущий год и узнать его окончательные параметры.

Юлия Магера

Теги: #бюджет #деньги
Источник: Псковская Лента Новостей
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