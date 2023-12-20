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Политика

О порядке рассмотрения вопросов на согласительной комиссии рассказал Александр Братчиков

20.12.2023 15:46|ПсковКомментариев: 0

Порядок рассмотрения вопросов на согласительной комиссии по проекту закона об областном бюджете назвал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы приглашаем всех для участия в работе согласительной комиссии. Мы давали срок - неделю - после принятия бюджета в первом чтении для того, чтобы все, кто имеет соответствующие вопросы, могли бы представить их на рассмотрение согласительной комиссии. Как вопросы от муниципалитетов, так и от депутатов разных уровней. После этого комитет объединял и выносил уже на рассмотрение согласительной комиссии все вопросы, которые были приняты», – объяснил Александр Братчиков.

Вице-спикер напомнил, что первым вопросом согласительная комиссия рассматривала те наказы и предложения, которые были внесены ранее.

«За период от 2020 до 2023 годов большинство наказов были исполнены или уже находятся на стадии выполнения. Например, давний наказ - это строительство школы в Гдове. Сейчас строительство идет, уже в 2024-м году оно должно быть завершено. Те вопросы, которые не имеют на данном этапе решения, остаются на контроле», – добавил он.

Напомним, 12 декабря завершила работу согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». На протяжении двух дней представители Псковского областного Собрания депутатов и правительства Псковской области обсуждали предложения к главному финансовому документа и наказы избирателей.

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Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #бюджет #согласительная комиссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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