О порядке рассмотрения вопросов на согласительной комиссии рассказал Александр Братчиков

Порядок рассмотрения вопросов на согласительной комиссии по проекту закона об областном бюджете назвал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Вице-спикер напомнил, что первым вопросом согласительная комиссия рассматривала те наказы и предложения, которые были внесены ранее.
«За период от 2020 до 2023 годов большинство наказов были исполнены или уже находятся на стадии выполнения. Например, давний наказ - это строительство школы в Гдове. Сейчас строительство идет, уже в 2024-м году оно должно быть завершено. Те вопросы, которые не имеют на данном этапе решения, остаются на контроле», – добавил он.
Напомним, 12 декабря завершила работу согласительная комиссия по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». На протяжении двух дней представители Псковского областного Собрания депутатов и правительства Псковской области обсуждали предложения к главному финансовому документа и наказы избирателей.