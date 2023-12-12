Экономика

Согласительная комиссия рассмотрела поправки губернатора к законопроекту о бюджете - 2024

Поправки губернатора к законопроекту о бюджете - 2024 рассмотрели на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» сегодня, 12 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Прошло незначительное время для подготовки всего пакета документов. Правительство приняло все меры, чтобы передать полный пакет с поправками губернатора. Так, доходы бюджета увеличатся на 4 млрд 799,1 млн рублей. Бюджет региона составит 57 млрд 273,3 млн рублей. По налоговым и неналоговым доходам с поправками добавится 642,2 млн рублей», - выступила заместитель губернатора Псковской область - председатель комитета по финансам Татьяна Баринова.

Региональный дорожный фонд увеличивается на 642,6 млн рублей. Почти половина этих средств предназначается муниципалитетам: 150 млн рублей направляются на приобретение дорожной техники и 200 млн рублей – на дорожную деятельность. На повышение оплаты труда сформирован резерв, превышающий 1,68 млрд рублей. Также заложены средства на индексацию социальных выплат – на эти цели направляется 116,5 млн рублей.

Татьяна Баринова отметила, что по просьбе муниципалитетов губернатор предусмотрел в бюджете 100 млн рублей на разработку проектно-сметной документации – это позволит районам активнее участвовать в федеральных программах, своих средств на эти цели не всегда хватает.

50 млн рублей выделяется по программе «Безопасный город» на закупку и установку камер с функцией распознавания лиц. 49 млн рублей направляются на поддержку деятельности «Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи».

На 200 млн рублей увеличиваются расходы на лекарственное обеспечение граждан, 80 млн рублей дополнительно направляются на закупку квартир для детей-сирот и 30 млн рублей на жильё молодым семьям, сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

«Основные параметры бюджета увеличиваются, поэтому есть задача вернуться на сессии к первому чтению бюджета, а потом перейти к рассмотрению таблицы поправок во втором чтении», - обозначил процедуру рассмотрения законопроекта о бюджете - 2024 Александр Братчиков, отметив, что «социальные поправки», которые обсуждались на первом заседании согласительной комиссии, уже учтены в окончательной таблице поправок.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова подчеркнула, что практически все изменения расходной части бюджета, предложенные правительством, носят социальную направленность. «Правительство принимало все необходимые меры, чтобы средства поступили и были изысканы. Видите, что они социально-направлены. В социальные ведомства уходят 10 из 17 поправок, они высокое социальное значение. Просим их поддержать», - сказала она.

Лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский Андрей поблагодарил коллег за открытый диалог.

«Спасибо, что наши поправки учли. Бюджет остается социально-ориентированным. Фракция партии "Новые люди" поддержит его», - выступил он.

Вице-спикер Александр Братчиков отметил работу губернатора и правительства по привлечению дополнительных средств.