Экономика

Борис Елкин: Доходы Пскова превышают наши ожидания

Доходы Пскова в 2023 году превысили планируемые показатели. Об этом глава города Борис Елкин сообщил сегодня, 22 декабря, в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Проблемы в городе, действительно, существуют, но, слава Богу, показатели по доходам превышают наши изначальные планы. Думаю, мы найдём совместно, куда потратить эти средства. И в этом году доходы превысили наши ожидания. И много дополнительных вещей за счет этого удалось сделать, какие-то средства удалось перетащить со следующего года. Впереди, уверен, поступят еще федеральные средства, и не на одной сессии мы будем вносить изменения в бюджет. А мы их вносим на каждой сессии», - сказал Борис Елкин.

Депутат Дмитрий Барабанов во время рассмотрения вопроса о принятии бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов поблагодарил финансовое управление администрации Пскова и лично главу города Бориса Елкина за те усилия, которые они прикладывают, чтобы бюджет Пскова увеличивался.