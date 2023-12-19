Борис Елкин: Доходы Пскова превышают наши ожидания 

Доходы Пскова в 2023 году превысили планируемые показатели. Об этом глава города Борис Елкин сообщил сегодня, 22 декабря, в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Депутат Дмитрий Барабанов во время рассмотрения вопроса о принятии бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов поблагодарил финансовое управление администрации Пскова и лично главу города Бориса Елкина за те усилия, которые они прикладывают, чтобы бюджет Пскова увеличивался.