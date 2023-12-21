Общество

Принят бюджет Пскова на 2024 год

Бюджет Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов приняли по втором, окончательном чтении 22 декабря, в ходе очередной 18-й сессии Псковской городской Думы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, принятый в первом чтении.

Первоначально общий объем доходов на 2024 год был запланирован в сумме 6,9 млрд рублей, в том числе налоговые - 2,4 млрд рублей, неналоговые - 145,5 млн рублей, безвозмездные поступления - 4,4 млрд рублей. Как ранее на заседании бюджетного комитета сообщила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, вносятся следующие изменения: запланировать общий объем доходов в сумме 7,5 млрд рублей, расходы - в сумме 7,7 млрд рублей, при этом верхний предел муниципального внутреннего долга не изменится.

В частности, дополнительно выделяется 205 млн рублей на капитальный ремонт школ №2 и №23, 176 млн рублей — на строительство пешеходного моста через реку Пскову.

Бюджет во втором чтении поддержал 21 депутат, двое проголосовали против.